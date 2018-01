Novo app acusado de phishing - Link - Estadão

Flipora promete buscar coisas interessantes na web, mas está irritando usuários com práticas invasivas

SÃO PAULO – Alguns usuários de Gmail têm recebido um misterioso email onde outro usuário pede para “seguí-lo”. Uma variação do email traz mensagem que pede confirmação de amizade com o remetente.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A reação natural de muitos usários tem sido deletar o email, temendo ser vírus. Clicar no “Yes” ou “No” oferecido na mensagem, nem pensar.

O email não chega a ser um vírus, mas está longe de ser inofensivo. Faz parte das práticas invasivas de um aplicativo chamado Flipora.

A ferramenta promete ajudar o usuário a descobrir coisas que lhe interessam na web. Mas não é preciso procurar muito para encontrar usuários acusando o Flipora de ser um site de phishing, fraude eletrônica que visa roubar dados.

Entre as reclamações dos usuários é que, uma vez que se clica a mensagem do email, os contatos da lista começam a receber o mesmo tipo de mensagem. Também há queixas contra a instalação não-autorizada de uma extensão no browser e da dificuldade de se apagar o perfil do serviço.

Há tópicos de “desinstalar Flipora” nos fóruns da Apple, Google e Mozilla, respectivamente, para os browsers Safari, Chrome e Firefox.