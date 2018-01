Novo app compartilha acesso móvel à internet - Link - Estadão

Aplicativo Open Garden permite que usuários de smartphones dividam seu acesso sem custo extra

TORONTO – Em busca de acesso à internet em sua viagem? Um novo aplicativo para smartphones permite compartilhar acesso móvel à web gratuitamente com outras pessoas próximas que possuem o mesmo programa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ , no Tumblr e também no Instagram

O aplicativo da Open Garden forma uma rede que permite que todas as pessoas conectadas transmitam acesso umas às outras.

“Todo smartphone é tanto um computador quanto um roteador, e por isso imaginamos que tivesse chegado a hora de interconectar todos esses aparelhos para tornar mais presente o acesso geral”, disse Micha Benoliel, co-fundador e presidente-executivo da Open Garden, em San Francisco.

“Enquanto os aparelhos estiverem próximos, eles se reconhecem automaticamente, e se um dos integrantes da rede conta com acesso à internet, os demais podem se beneficiar disso”, disse Benoliel.

Se um usuário de smartphone equipado com o Open Garden estiver em um café ou hotel e não tiver acesso a uma rede WiFi, poderá pegar carona na conexão de outra pessoa.

Benoliel disse que a função poderia ser especialmente útil para viajantes interessados em evitar os preços salgados de roaming.

“Você pode estar viajando, chegar a um aeroporto e, em lugar de pagar tarufas caras de roaming, se conectar a alguém no aeroporto que tenha o Open Garden”, ele disse.

Se a rede não contar com uma conexão direta à internet, o app acessa a Web por meio de conexões com outros aparelhos, como laptops ou celulares. Caso a pessoa cuja conexão estiver sendo compartilhada deixe a rede, o aplicativo se conecta automaticamente à melhor conexão disponível que tenha restado.

O programa está disponível para Android, Windows e Mac, e só funciona caso os usuários o baixem para formar conexões pessoa a pessoa.

Benoliel diz que ele pode ser usado também para conectar diferentes aparelho, por exemplo um iPhone e tablets, gratuitamente.

A empresa está trabalhando em controles que ajudariam um usuário a limitar o uso de suas conexões de internet e dados e que volume de dados alocariam ao aplicativo.

Em futuras versões, a empresa diz que os usuários poderão se conectar a redes sociais para definir quem poderá compartilhar sua rede.

Apesar das críticas de operadoras de telefonia móvel preocupadas com a perda de receita, Benoliel diz que o aplicativo poderia beneficiá-las ao ajudar a descongestionar redes 3G e 4G sobrecarregadas, transferindo parte do acesso a redes WiFi.