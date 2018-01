Novo app do Facebook vai permitir compartilhamento restrito a amigos mais próximos - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A fábrica de novos aplicativos do Facebook segue em polvorosa. E dessa vez a maior rede social do mundo quer ajudar seus usuários a ter um pouco mais de privacidade.

Segundo o site americano TechCrunch o Facebook está desenvolvendo um app chamado Moments pelo qual as pessoas poderão compartilhar postagens com um círculo menor de amigos próximos ou apenas com a família. O objetivo é simplificar e tornar mais rápida a seleção de grupos distintos para compartilhar um conteúdo, diferentemente do que acontece hoje dentro do app principal da rede social.

As fontes que revelaram a existência do Moments relatam que o app apresenta grades com os nomes dos diferentes grupos de amigos que o usuário possui na rede social. O usuário dá uma leve batida com o dedo sobre os grupos com os quais deseja compartilhar o conteúdo, que em seguida é publicado na rede social.

O sistema está em fase de testes e não há informações sobre quando pode ser lançado. O TechCrunch destaca inclusive que ele pode nunca vir a público já que estaria em uma fase ainda inicial de testes com os funcionários da empresa.

Se lançado, o app vai bater de frente e tornar ainda mais difícil a vida de apps como o Path, uma rede social que permite apenas um número limitado de conexões. O app não fez muito sucesso no Brasil e enfrenta dificuldades nos EUA.