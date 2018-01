Novo app do Skype permite tradução de conversas em tempo real - Link - Estadão

Vídeo de lançamento do Skype Translator mostra garota americana e mexicana conversando em suas línguas. FOTO: Reprodução Vídeo de lançamento do Skype Translator mostra garota americana e mexicana conversando em suas línguas. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Chega de “sorry for my poor english” ou “yo no hablo español” – pelo menos no Skype. O programa de chamadas de vídeo da Microsoft lançou nessa segunda-feira uma versão para testes de seu novo aplicativo, chamado Skype Translator. Disponível apenas para Windows 8.1 e para versões teste do Windows 10, o Skype Translator poderá traduzir chamadas do inglês para o espanhol (e vice-versa) em tempo real.

Parece mágica, mas é apenas tecnologia – e anos de trabalho da Microsoft. Anteriormente, a Microsoft já havia demonstrado a tecnologia em uma conversa com um alemão falando de um lado e um americano do outro, mas por enquanto a tradução funcionará apenas em inglês e espanhol. Ainda não há previsão de quando o produto aceitará o português em chamadas de voz e vídeo.

Em seu lançamento, o Skype Translator tem sido propagandeado como uma ferramenta para escolas – especialmente nos EUA e no México. Vale lembrar que o Skype já é um programa popular na sala de aula, sendo usado em videoconferências entre professores e alunos em diferentes partes do mundo. Ao lançar o novo aplicativo, ainda em testes, a intenção da empresa é verificar como ele se comporta no mundo real.

A tradução, porém, não chega a ser instantânea: é preciso esperar o interlocutor acabar sua frase para que o serviço traduza toda a sentença, por contexto.

Além de traduzir chamadas de voz e vídeo, o Skype Translator também pretende traduzir mensagens de texto em mais de 40 línguas – incluindo o português. Se você quer testar o serviço, é preciso um convite para o site da Microsoft. O código MTT1724, no entanto, poderá ser útil nesse caso. :)