Novo bloqueio do WhatsApp vira piada nas redes sociais - Link - Estadão

Após decisão judicial tomada nesta segunda-feira, 2, operadoras de telefonia devem bloquear o funcionamento do serviço de mensagens WhatsApp em todo o País, por um período de 72h. A ordem, da comarca de Lagarto, de Sergipe, foi tomada pelo juíz Marcelo Maia Montalvão, que também determinou a prisão do vice-presidente do Facebook no começo de março.

Nas redes sociais, o assunto já virou tema de memes e piada por parte dos usuários. Confira abaixo alguns tuítes sobre o novo bloqueio do serviço no Brasil:

-ah não vai me responder mesmo é? Então não vai conversar com mais ninguém!!! "Juíza determina bloqueio do whatsapp no Brasil por 72 horas" — Low Quality Memes (@Beniktor) 2 de maio de 2016

"Justiça determina bloqueio do whatsapp no brasil por 72 horas." pic.twitter.com/WakjnOg1LG — Jonas Uccman (@jnszinho) 2 de maio de 2016

2 dias sem WhatsApp não é nada, perto dos vácuos que você me dá. — Filipe Ret (@FraseFilipeRet) 2 de maio de 2016

"WhatsApp suspenso por 72 horas" é a vida te dando oportunidade de largar o celular e estudar para as provas finais. — Engenheiro Sincero (@SinceroEng) 2 de maio de 2016

WhatsApp vai ser bloqueado mais uma vez pic.twitter.com/A57am3La6m — EsportesUSA_ (@EsportesUSA_) 2 de maio de 2016

Alternativa boa pra quem ficar sem WhatsApp pic.twitter.com/4tqkZu6RpR — Snap: IsabellaOnofre (@isabellaonofre) 2 de maio de 2016

O q é a queda do whatsapp comparado a queda q eu tenho por vc — Safados (@safad0ss) 2 de maio de 2016

Vou mandar nudes para quem quiser a partir de agora e somente por 72 horas via WhatsApp. — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) 2 de maio de 2016

Eu sem WhatsApp por 72 hrs pic.twitter.com/ib5CGcCSt3 — ✨ (@camii_Damasio) 2 de maio de 2016