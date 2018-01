Novo 'Call of Duty' bate recorde de vendas - Link - Estadão

Nova versão do título da Activision vendeu, em valores, mais de US$ 500 milhões em 24 horas

NOVA YORK – O mais recente videogame Call of Duty teve vendas de mais de US$ 500 milhões nas primeiras 24 horas após seu lançamento, um novo recorde, segundo a editora de jogos Activision Blizzard.

Em comparação, o game de ação Halo 4, da Microsoft, lançado uma semana antes, teve vendas de US$ 220 milhões em seu primeiro dia no mercado.

A Activision, maior editora de videogames do mundo, aumentou sua perspectiva de lucro na semana passada sob a expectativa de fortes vendas de fim de ano de seu novo Call of Duty: Black Ops II, dizendo que espera bater as vendas do Call of Duty anterior.

No entanto, a companhia disse nesta sexta-feira que permanece cautelosa sobre o restante de 2012 e 2013.

