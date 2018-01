Novo chip Intel vai melhorar netbooks em 2010 - Link - Estadão

A Intel demonstrou hoje um novo microprocessadror Atom que promete deixar os netbooks mais rápidos e com consumo de energia até 20% menor. O fabricante de chips afirma que o Atom N450 também será mais barato, porque integrou o chip que processa os gráficos do computador dentro do microprocessador, eliminando um dos três chips do Atom, que também tem um controlador de periféricos, como impressoras.

De acordo com o fabricante, cerca de 80 modelos de netbooks já estão sendo produzidos com o novo chip, em parceria com as marcas Asus, Acer, Dell, Toshiba, Fujitsu, Lenovo, Samsung e MSI. Alguns deles serão demonstrados na feira de eletrônicos de consumo CES, que ocorre em Las Vegas, em janeiro. Os aparelhos devem chegar aos cosumidores em 2010.

