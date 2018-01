Novo controle já ganhou até apelido: Wiipad - Link - Estadão

??? Wii U usa controle que é metade tablet, metade joystick

Por Pablo Miyazawa

Especial para o ‘Estado’

LOS ANGELES – A Nintendo apresentou na E3 2011 seu mais novo videogame diante de um mercado eternamente carente por novidades revolucionárias. Os rumores indicavam que toda a inovação do sucessor do Wii estaria no controle. O console é o número um em vendas, com 86 milhões de unidades comercializadas desde novembro de 2006.

Tablet-joystick. O Wii U leva os games para além da tela da TV. FOTO: DAMIAN DOVARGANES/AP

O fato acabou se comprovando: a principal novidade do Wii U, cujo lançamento está previsto para 2012, é mesmo o tablet-joystick, que o Link pode testar com exclusividade durante o evento. Equipado com as tradicionais alavancas analógicas (são duas), um controle direcional em forma de cruz e oito botões, ele também traz uma tela de 6,2 polegadas sensível ao toque, além de sensor de movimento, giroscópio, acelerômetro, câmera, microfone, saída de áudio e efeito vibratório.

Mais leve e ligeiramente menor do que um iPad, o joystick é conectado ao console Wii U sem a utilização de fios e possui múltiplas funções, dependendo do jogo e da ocasião.

Na E3, a Nintendo optou por não mostrar jogos específicos para o Wii U, mas somente demonstrações técnicas, que tentavam ressaltar – nem sempre com sucesso – as experiências possibilitadas pelo tablet-joystick que já ganhou o apelido de “Wiipad” pela imprensa especializada.

Em um jogo que simulava uma espécie de perseguição de gato e rato, uma pessoa usava o controle para escapar dos adversários, apreciando uma vista aérea dos caminhos do labirinto na telinha. Em outra simulação, o controle pôde ser usado como um escudo contra flechas que são disparadas na direção do jogador. Foi mostrada também a possibilidade de se desenhar na tela sensível ao toque, ou mesmo de transferir automaticamente informações da tela pequena para a televisão com um simples arrastar de dedos.

Outra ideia que foi apresentada – porém não demonstrada – é a de que será possível continuar a jogar um game na tela do joystick, enquanto a televisão se encontra desligada ou sintonizada em outro canal. Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo of America, sintetizou o conceito por trás do Wii U: “Criar uma experiência de duas telas. Porque no nosso ponto de vista, duas telas são melhores do que uma.”

* Pablo Miyzawa é editor-chefe da ‘Rolling Stone Brasil’ e escreve no blog Gamer.BR (colunistas.ig.com.br/gamerbr)

