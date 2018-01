Novo disco do Pearl Jam pode ser comprado via Rock Band - Link - Estadão

Nem bem terminou a febre de Beatles e o jogo Rock Band já traz mais novidades – desta vez, quem puxa o cordão é o Pearl Jam. A banda, que já testa como utilizar o mercado digital há algum tempo (esta semana mesmo ela lançou uma campanha de caça ao tesouro via Twitter, para divulgar seu novo álbum) fechou um contrato com a Harmonix, companhia que faz o incensado jogo musical, para oferecer seu novo disco na íntegra, através do Rock Band.

Backspacer, o novo disco do grupo, será oferecido para download logo após seu lançamento oficial, que acontece neste domingo (20). No mesmo dia ele pode ser baixado na loja online do Rock Band para Xbox 360 para, dias depois, chegar para o Wii (dia 22) e PlayStation 3 (dia 24).

O disco que lançou a banda para o estrelato, Ten de 1991, também foi vendido via Rock Band junto com a reedição que o grupo fez para o álbum, em março deste ano. A experiência foi um sucesso e o grupo vendeu 850.000 downloads de faixas até hoje. O Pearl Jam também fechou um contrato com a rede de lojas americana Target que permite que seus fãs baixem todo o novo disco via Rock Band gratuitamente, caso comprem o CD. Além de baixar as músicas, os compradores podem fazer o download do disco nos diferentes modos de execução do Rock Band – seja para jogar individualmente, com mais jogadores, online ou no modo versus.