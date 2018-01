Novo Foursquare quer ser menos fútil - Link - Estadão

Nova versão do aplicativo quer ser encarada muito mais como ferramenta de recomendações

Nova tela do Explore FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Foursquare, o aplicativo social baseado na localização dos usuários, anunciou nesta quinta-feira, 7, uma atualização que visa mudar a maneira como ele é visto. Ele chega disponível para iOS e Android.

O Foursquare 5.0 não quer mais ser visto apenas como brincadeira fútil, onde pessoas dão “check-in” nos mais variados lugares. O mais simbólico é o upgrade do comando “Explore”, que traz bem mais recursos e informações. Com isso, o Foursquare quer ser encarado muito mais como uma ferramenta de recomendações.

Em entrevista ao site TechCrunch, o CEO da empresa, Dennis Crowley, disse que a mudança foi orientada pelo comportamento de quem usa. “Começamos a ver que muita gente usando o aplicativo não está mais dando check-in. Eles o estão usando para recomendações, para explorar, para pegar dicas sobre o restaurante onde estão ou para ver onde seus amigos estão.”

Faz um tempo que Crowley vem falando sobre como usar melhor a imensa quantidade de dados fornecidos por seus 20 milhões de inscritos. A nova versão do aplicativo explora mais esse banco de dados. ”Temos mais de dois bilhões de check-ins atualmente e isso nos permite prever o que vai acontecer no centro de Manhattan daqui a duas horas”, contou Crowley ao TechCrunch.

A nova versão também torna mais fácil o acesso a fotos, dicas, listas e lugares salvos pelos amigos do usuário.

Alguns usuários reclamaram que a nova versão do aplicativo junta atualizações de todos os amigos do usuário, sem discernir grau de proximidade. No Twitter, apareceram reclamações de que a nova versão travou repetidas vezes.