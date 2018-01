Novo Galaxy Note sai logo antes do iPhone - Link - Estadão

Nova versão do aparelho da Samsung que fica entre smartphone e tablet chega no final de agosto

Primeiro Galaxy Note, lançado no final do ano passado

SEUL – A Samsung Electronics está preparando a apresentação do novo modelo de sua popular linha híbrida Galaxy Note (entre smartphone e tablet) em um evento marcado para 29 de agosto, cerca de duas semanas antes da possível estreia do novo iPhone, da Apple.

As duas arquirrivais estão se preparando para uma grande batalha com os lançamentos de dois modelos cruciais em meio ao julgamento de um importante processo de patentes que as opõe em um tribunal nos Estados Unidos.

“Planejamos mostrar o próximo Galaxy Note no evento Samsung Mobile Unpacked, dia 29 de agosto em Berlim”, anunciou um porta-voz da Samsung na sexta-feira, sem oferecer detalhes adicionais. O evento acontecerá dois dias antes da abertura da maior feira europeia de eletrônicos, a IFA.

Reportagens na mídia sul-coreana especulavam que o novo Galaxy Note pode vir equipado com uma tela inquebrável de 5,5 polegadas – ligeiramente maior que a atual – além de um processador mais rápido e de uma câmera muito melhor.

A Samsung, que já esteve bem atrás no mercado de celulares inteligentes, superou a Apple no final do ano passado e se tornou a maior fabricante mundial de celulares inteligentes. A empresa sul-coreana quer defender a supremacia renovando sua linha antes do lançamento da quinta versão do iPhone, que o mercado antecipa que será lançado em outubro.

A Samsung lançou seu principal modelo, o Galaxy S III, em maio, enquanto a Apple planeja um grande lançamento de produto para 12 de setembro, o que alimenta as especulações de que pode anunciar a chegada do novo iPhone.

As duas gigantes da tecnologia iniciaram nesta semana um julgamento de patentes em um tribunal dos EUA, gerado por um processo aberto pela Apple no ano passado no qual esta alega que a Samsung copiou servilmente seus celulares inteligentes e tablets. A Samsung reagiu abrindo processos contra a rival.

