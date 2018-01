Novo Galaxy S5 será anunciado no fim de fevereiro - Link - Estadão

SEUL – A Samsung vai revelar a nova versão de seu principal smartphone Galaxy S5 este mês, mas as expectativas de que recursos como uma tela maior levarão a um grande salto nas vendas estão baixas, dada a concorrência cada vez mais acirrada.

A Samsung enviou convites nesta terça-feira para o evento “Samsung unPacked 5″ que acontecerá no dia 24 de fevereiro, durante a feira Mobile World Congress em Barcelona. O lançamento foi adiantado em cerca de três semanas depois que as vendas do Samsung S4 foram menores do que o esperado, disseram analistas.

A maior fabricante de smartphones do mundo está se preparando para crescimento mais fraco de seu lucro anual com dispositivos móveis em sete anos, em meio a intensa competição da Apple e de fabricantes chineses, à medida que o crescimento das vendas de smartphones de ponta se suaviza devido à quase saturação em muitos mercados.

A expectativa sobre o S5 é de que tenha uma tela maior, uma câmera traseira melhor e funções biométricas como reconhecimento de íris ou um scanner de impressões digitais. Ele também pode vir acompanhado de uma versão aprimorada do Galaxy Gear, o relógio inteligente da Samsung anunciado em setembro de 2013, mas que pouco empolgou os consumidores.

A tela maior para a S5 não pode tornar-se uma grande vantagem em relação a Apple, que deve introduzir smartphones de tela grande ainda este ano. A Apple também deve ganhar terreno na China depois que começou a vender no mês passado iPhones por meio da China Mobile, a maior operadora de celular do mundo por número de assinantes.

/ REUTERS