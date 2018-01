Novo Galaxy terá processador de quatro núcleos - Link - Estadão

O Galaxy S3 da Samsung, a ser apresentado no dia 3 de junho, será mais potente e acirra competição com Apple

SEUL – A Samsung Electronics vai aumentar o ritmo da produção de seu processador de quatro núcleos para usá-lo na terceira versão de seu smartphone Galaxy S, que será revelado na próxima semana.

A Samsung está oferecendo o processador para outras fabricantes, na medida em que procura expandir a base de clientes para além da Apple, incluindo Nokia, HTC e Motorola.

A companhia sul-coreana é a maior fabricante do mundo de processadores para aparelhos móveis e se beneficia das crescentes vendas do iPhone e do iPad, da Apple, e de sua própria linha Galaxy de smartphones e tablets.

O The Exynos 4 Quad, baseado na tecnologia Cortex A9, da britânica ARM, permite mais tarefas em um menor período de tempo, como assistir a um vídeo via streaming, atualizar aplicativos, navegar na internet e rodar antivírus ao mesmo tempo.

A Samsung planeja apresentar o Galaxy S III na semana que vem em Londres, apostando em um campanha publicitária voltada para as Olimpíadas na cidade.

