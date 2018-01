Novo Harry Potter será exibido em Imax 3D no Brasil - Link - Estadão

A boa notícia é que a próxima superprodução no formato – e uma das mais esperadas, certamente -, “Harry Potter e o Enigma do Princípe”, que inclusive possui algumas cenas em 3D, será lançada por aqui e sem atraso. O sexto filme da franquia estreia nos cinemas brasileiros, inclusive o Imax, no dia 15 de julho (uma quarta-feira). Agora, é só torcer para que “Avatar” (o primeiro filme de James Cameron desde “Titanic”), previsto para 18 de dezembro, tenha a mesma sorte.

Abaixo trecho do comunicado enviado há pouco pela assessoria da Warner Brasil:

Harry Potter e o Enigma do Príncipe será lançado na versão IMAX® 3D no Brasil em 15 de julho pela Warner Bros. Pictures. Esta é a primeira vez que um filme live action com essa tecnologia entrará em cartaz no Brasil. O filme será exibido na sala do Espaço Unibanco Pompéia, localizada no Bourbon Shopping São Paulo.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe foi remasterizado digitalmente com a qualidade e o som incomparáveis da tecnologia The IMAX® Experience, de propriedade da IMAX® DMR. Com o uso da tecnologia de conversão IMAX®, que transforma a ação ao vivo 2D em 3D, a sequência de abertura do filme foi convertida para IMAX® 3D. Com imagens de clareza cristalina, som digital a laser e campo de visão maximizado, o IMAX® proporciona a experiência mais imersiva do cinema.