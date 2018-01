Novo ICQ é integrado às redes sociais - Link - Estadão

Lembra?

Feito o download, chega a hora do login. Mistério. Branco. Sem lembrar o antigo número, sem uso há pelo menos oito anos, tive que criar um novo.

Login feito – surpresa, o som era o mesmo -, aparece a opção de importar os contatos do Gmail, Hotmail, AOL e outros serviços de e-mail. Importei todos os possíveis e, como esperado, não havia ninguém online.

Além de serviços de mensagens instantâneas, o novo ICQ funciona como um agregador bem parecido com o Facebook. Você também pode ter um perfil, o que o aproxima ainda mais da rede social de Mark Zuckerberg:

Será que vai pegar? Difícil saber. O serviço é muito popular na Rússia e Alemanha- continua na frente do MSN Messenger, por exemplo – mas os brasileiros há tempos o substituíram por outros.

Até a barra de ferramentas ganha busca no ICQ

As inovações são interessantes, mas talvez não a ponto de fazer as pessoas migrarem de volta para o ICQ – a não ser que haja uma debandada em massa, como aconteceu na mudança para o Messenger no início da década.

LEIA TAMBÉM:

ICQ na mira de investidores