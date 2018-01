Novo iOS não resolve problema com bateria - Link - Estadão

Usuários seguem reclamando que bateria dos aparelhos com iOS 5 dura pouco, mesmo depois de atualização do software

SÃO PAULO – Os usuários reclamaram. A Apple não demorou e lançou uma atualização para seu sistema operacional. Mas parece que não funcionou. Alguns donos de aparelhos com o iOs 5 instalado seguem reclamando da diminuição do tempo de vida útil da bateria de seus dispositivos.



Em fóruns especializados, alguns usuários chegam a dizer que o problema até piorou depois que a versão 5.0.1 foi instalada. Outros, que não estavam enfrentando a falha anteriormente, passaram a reportá-la.

“Atualizei para o 5.0.1 esta manhã. Bateria está se esvaziando exatamente na mesma proporção. Ele (o iPhone 4S) está fora da tomada e com bateria cheia há duas horas e meia e 80% da bateria já foi. Perdi 2% somente durante um banho de 15 minutos”, disse um deles. ”O mais chato é que eu não tinha o problema da bateria até essa atualização”, afirma outro.

Em nota enviada ao blog All Things Digital, a Apple alega que “a recente atualização no iOS corrige alguns dos problemas de bateria que os consumidores estavam tendo com seus aparelhos com iOS 5. Continuamos a investigar os problemas que persistem”.

Além de tentar solucionar a diminuição da vida útil da bateria, o iOS 5.0.1 leva o gesto multitasking, que muda de programas, para no iPad 1. A atualização está disponível para iPads 1 e 2, iPhone 3GS, 4 e 4S e iPods touch da terceira e da quarta geração.