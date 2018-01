Novo iPad a caminho - Link - Estadão

Um novo iPad já está sendo produzido pela Apple, dessa vez com câmera e processadores mais fortes, informou uma reportagem d Wall Street Journal nesta quarta-feira, 9.

O iPad 2 terá uma câmera frontal (principal reclamação em relação à primeira versão do tablet), mais memória, será mais fino, terá um processador gráfico melhor e será mais leve, segundo o jornal. A publicação afirma ainda que a Apple planeja lançar o novo iPad por meio das operadoras celulares norte-americanas Verizon Wireless e AT&T.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O tablet da Apple completou um ano de existência mês passado e acumula números animadores para a empresa. Foram mais de 15 milhões de unidades vendidas, ocupando cerca de 90% do mercado de tablets no mundo.

O Wall Street Journal cita previsões da agência de pesquisa Piper Jaffray & Co., que estima vendas de 27 milhões de iPads em 2011. Por outro lado, a IHS iSuppli prevê que em 2013, o iPad terá menos do que 50% do mercado, diz o jornal.

Muito disso se deve aos inúmeros tablets que as empresas concorrentes se apressaram a lançar (principalmente durante a CES 2011), a fim de aproveitar o novo mercado do qual se espera crescimento acima de 60%.

A reportagem do WSJ pondera apenas que um dos pontos ainda a serem corrigidos e que “pode desapontar os consumidores” é a falta de de um “avanço significativo na resolução do aparelho”. Segundo as fontes do jornal, a Apple “tem tido problemas para melhorar a tecnologia das telas”, isso pelo fato da tela do iPad ser muito maior que a do iPhone.

O jornal diz ainda que o novo aparelho é esperado para os próximos meses. Em dezembro de 2010, o jornal chinês Digitimes ouviu fabricantes chinesas, fornecedoras de peças para a Apple, e afirmou que a empresa californiana havia pedido um lote que variava de 400 mil a 600 mil unidades do novo produto a ser entregue até fevereiro de 2011, e que o lançamento oficial ficaria para abril.