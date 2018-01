Novo iPad aquece mais que o iPad 2 - Link - Estadão

Teste mostra que versão n0va do tablet fica até 5ºC mais quente; Apple não vê problema

SÃO PAULO – Um teste realizado por um site holandês confirmou que o novo iPad pode aquecer mais que o seu antecessor, o iPad 2.

Alguns usuários vinham notando um aquecimento além do normal no aparelho durante sua operação. Os comentários logo começaram a circular pela rede.

Agora veio a comprovação científica. O site holandês Tweakers.net mediu a temperatura e fez um registro infravermelho comparando os dois modelos.

Veja na foto quem ficou mais quente. O novo iPad está à esquerda. Um indicador à direita mostra a relação entre cor e calor: quanto mais amarelo, mais quente.

Em números, isso representou 5º C a mais de temperatura, de acordo com medição feita pelo site usando o aplicativo GLBMenchmark. O iPad 2 chegou a 28,3ºC enquanto que sua versão nova bateu nos 33,6ºC.

Procurada, a Apple disse que a temperatura maior está dentro da normalidade. Um comunicado da assessora da empresa, Trudy Muller, afirmou que “o novo iPad entrega uma impressionante tela Retina, chip A5X, suporte a rede 4G LTE mais dez horas de bateria, tudo funcionando bem dentro das nossas especificações termais. Se consumidores têm quaisquer preocupações, eles deveriam contatar a AppleCare”.