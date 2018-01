Novo iPad chega discreto ao Brasil - Link - Estadão

Lojas não abriram à meia-noite como ocorreu com o iPad 2; operadora Claro só terá o produto mais para frente

SÃO PAULO – As cenas de longas filas à espera do início da venda do novo iPad, vistas em várias partes do mundo, provavelmente não se repetirão no Brasil. Nenhuma grande loja pretende transformar a chegada do novo tablet em um grande evento.

—-

Foi a própria Apple que preferiu que o lançamento do produto fosse discreto, sem muito estardalhaço. Bem diferente de quando o iPad 2 saiu. O tablet lançado em 2011 veio acompanhado de festa com celebridades, abertura de lojas à meia-noite e longas filas.

O novo iPad poderá ser comprado a partir da meia-noite nos sites de algumas redes de varejo, como Fnac e Fast Shop. Em outras, como Magazine Luiza, a venda online começa junto com a venda física, na manhã de sexta-feira, 11, às 7h00. As lojas físicas da Fnac e A2YOU abrirão uma hora mais cedo que o normal para vender o produto, segundo informou a Apple.

Os preços do varejo para o novo iPad verificados pelo Link são os mesmos encontrados no loja online oficial da Apple: A versão 16 GB sairá por R$ 1.549 (Wi-Fi) ou R$ 1.849 (Wi-Fi e 4G); a de 32 GB por R$ 1.749 (Wi-Fi) e R$ 2.049 (Wi-Fi e 4G) e a de 64 GB por R$ 1.999 (Wi-Fi) e R$ 2.299 (Wi-Fi e 4G).

Ele também está sendo vendido no site da operadora TIM e em lojas próprias. “a partir da meia-noite”, segundo a assessoria (que não confirma exatamente em que momento depois da meia-noite isso acontecerá) . Mais para frente, a empresa garante sua disponibilidade também na rede de lojas franqueadas.

Segundo a assessoria da empresa, o tablet não custará mais barato se vinculado a algum plano. O único benefício será a possibilidade de parcelar o aparelho em doze vezes sem juros (comprando só o tablet o parcelamento sem juros poderá ser de no máximo três parcelas).

A Claro pretende vender o tablet também, mas não neste primeiro momento. A operadora não informou quando irá disponibilizará o novo iPad para seus clientes.