Novo iPad chega em 22 de outubro - Link - Estadão

Segundo o blog AllThingD, a nova geração do iPad será anunciada em duas semanas

SÃO PAULO – O novo iPad 5 e uma nova versão do iPad Mini devem ser apresentadas ao mercado em duas semanas. Fontes próximas à Apple afirmaram ao blog AllThingsD que a empresa vai realizar um evento para lançamento de novos produtos no dia 22 de outubro, menos de um ano após lançar o iPad Mini. Procurada, a Apple não quis comentar o assunto.

Além da nova geração do seu tablet, a Apple também deve aproveitar a ocasião para anunciar mais informações sobre o Mac Pro e divulgar uma data oficial para lançamento do Mac OS X Mavericks.

O novo iPad 5 deve ser menor, mais fino e leve do que o iPad mini, além de contar com uma câmera de melhor resolução. Não se sabe ainda, porém, se o produto também terá sensor de biometria como a nova geração do iPhone, lançada no mês passado.

Já o novo iPad Mini pode ter tela de retina e um processador melhor. Boatos recentes, no entanto, indicam que a Apple teria enfrentado problemas na fabricação e não conseguiria lançar um iPad Mini com tela de retina este ano.