Novo iPhone custa até R$ 4;4 mil no Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – A pré-venda no Brasil dos novos modelos do iPhone no Brasil tem início nesta sexta-feira, 7, no site da Apple. O aparelho mais caro entre as opções disponíveis das duas versões do iPhone 6 fica em R$ 4.399, segundo preço informado no site.

As alternativas são as seguintes:

- iPhone 6: 16 gigabytes de armazenamento (R$ 3.199); 64 gigabytes (R$ 3.599) e 128 gigabytes (R$ 3.999).

- iPhone 6 Plus: 16 gigabytes de armazenamento (R$ 3.599); 64 gigabytes (R$ 3.999) e 128 gigabytes (R$ 4.399).

O iPhone 6, tem tela de 4,7 polegadas, enquanto o iPhone 6 Plus traz visor de 5,5?.

Todos os preços podem ser parcelados em até 24 vezes e o frete é grátis.

Na semana passada, as operadoras Tim, Claro e Vivo anunciaram o início das vendas dos novos aparelhos em suas lojas a partir do dia 14 de novembro.