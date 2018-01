Novo iPhone é mais esperado que mini iPad - Link - Estadão

Pesquisa de site americano mostra que quase 80% preferem comprar o smartphone

Imagem vazada do iPhone 5 FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O novo iPhone deve ser recebido de braços abertos pelos consumidores. Já um “mini iPad”, nem tanto. Uma pesquisa realizada por um site americano de cupons e replicada pelo Cult of Mac mostrou que 78% prefere gastar dinheiro com um iPhone 5 do que com uma eventual versão menor do tablet da Apple.

—-

Tradicionalmente, a empresa lança cada nova versão de seu smartphone e tablet em épocas distintas para que não esbarrem. Mas, entre os muitos boatos em torno de um possível “iPad mini”, está que ele deve ser lançado em setembro. O novo iPhone é esperado para outubro.

Quando perguntados porque prefeririam um novo iPhone, 46% disseram que um iPad mini “não teria sentido” e 39% responderam que usariam muito mais um smartphone.

Entre os que optariam por comprar um mini tablet, 52% já possuíam um iPad. E 69% justificou sua preferência dizendo que um novo iPhone não seria tão diferente de um iPhone 4S.

A pesquisa foi feito pelo site CouponCodes4u.com com 1.873 pessoas. Destas, 76% eram proprietárias de algum tipo de aparelho da Apple, 64% eram donas de um iPhone, 39% tinham um iPad e 31% um iPod.