Novo iPhone em junho - Link - Estadão

A conferência anual de programadores da Apple começará em 7 de junho, e a expectativa é de que a empresa revele a nova versão de seu smartphone iPhone.

O evento será em San Francisco e vai até 11 de junho, disse a Apple nesta quarta-feira.

Nos últimos anos, o evento tradicionalmente contou com importantes discursos do presidente-executivo da empresa, Steve Jobs, embora este não esteve presente no ano passado devido a uma licença médica, sendo substituído pelo chefe de publicidade da Apple, Phil Schiller.

A terceira geração do iPhone foi lançada no mesmo evento no ano passado, chegando às prateleiras nos Estados Unidos menos de duas semanas depois.

Analistas esperam que o novo iPhone seja revelado na conferência deste ano, e que seja lançado ainda em meados do ano.

A primeira versão do aparelho foi lançada em 2007 e é um grande sucesso entre consumidores. A Apple já atingiu seu recorde de vendas de smartphones, de 8,75 milhões de dólares, no último trimestre.

Muitos esperam que a quarta geração do iPhone ganhe novas funções como uma câmera de frente.