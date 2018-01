Novo iPhone possui chip da Qualcomm - Link - Estadão

Novo iPhone possui chip da Qualcomm

A quinta versão do iPhone utiliza chip da Qualcomm, informou nesta quinta-feira o site especializado em componentes iFixit, que desmontou o aparelho da Apple. O novo iPhone conta com processador dual-core A5, de 1 GHz, de acordo com o site, conhecido na indústria de tecnologia por abrir os aparelhos da Apple e revelar sua composição.

15/10/2011 | 10h56

Por Carla Peralva - O Estado de S. Paulo