Novo iPod Touch? - Link - Estadão

O site Engadget avisa que ainda é muito cedo para confirmar qualquer coisa, mas lança o boato: a Apple estaria para lançar uma nova versão do iPod Touch — com câmera frontal e outras funções presentes no iPhone4 — em setembro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O site aponta dois rumores recentes como fonte dessa informação: partes supostamente autênticas do novo iPod Touch que, recentemente, apareceram em bom número em diversos sites chineses e que claramente mostravam um buraco na parte da frente, o que pode indicar a existência de uma câmera frontal.

Apoiando as imagens, há alguns comentários recentes de John Lewis, um varejista inglês, que dizem respeito a uma “grande revigorada” no iPod Touch que está para chegar em setembro. Segundo Lewis, o novo modelo trará muitas funções do recém lançado iPhone 4, incluindo uma câmera de 5 megapixels com gravador de vídeo em alta definição, um giroscópio e o sistema de videoconferências.

Foto: reprodução