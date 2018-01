Novo jogo de 'Call of Duty' é lançado - Link - Estadão

Novo episódio da franquia milionária traz narrativa em futuro próximo e se divide entre gerações de consoles

SÃO PAULO – Um novo pelotão está pronto para tomar de assalto o mercado dos games nesta terça-feira, 5. Pelo menos é o que promete a Activision ao lançar o novo episódio da série multimilionária “Call of Duty”, “Ghosts”, disponível para PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U por R$ 199 – as versões para a próxima geração de consoles (PlayStation 4 e Xbox One) saem junto com os videogames.

Um dos jogos mais célebres da atualidade, com sistema de tiro em primeira pessoa (conhecido também como “first person shooter”), “Call of Duty” era o detentor do recorde de maior faturamento de um jogo na história em suas primeiras 24 horas de venda, com US$ 500 milhões arrecadados com a venda de “Call of Duty: Black Ops II”. A marca foi perdida para “GTA V”, lançado em setembro deste ano, que vendeu US$ 800 milhões no seu primeiro dia.

Novidades

Além de movimentar milhões, “Ghosts” dá início também a uma nova história da série: pela primeira vez, a franquia conta uma narrativa ambientada no futuro, e não em incidentes do passado como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria.

No jogo, a cidade de San Diego é bombardeada por um satélite norte-americano, após uma aliança sul-americana tomar controle da arma. Como resultado, a estrutura do poder mundial muda, os EUA deixam de ser uma super potência e a nova liderança mundial fica com a Federação, uma aliança sul-americana. Em 2023, a Federação invade os EUA, que mobilizam os restos de seu exército, os chamados Ghosts, para pararem os invasores e recuperar o antigo poder do país.

Outra novidade do jogo é que, pela primeira vez, será possível criar um personagem feminino no modo multiplayer. “Foi algo que veio a calhar com o aumento do número de mulheres jogando videogames”, disse Chance Glasco, designer do jogo, em evento de lançamento ocorrido na segunda-feira, 4, em São Paulo.

Para promover o lançamento do jogo, a Activision estreou nos Estados Unidos um comercial com a atriz Megan Fox. Você pode assistir o vídeo logo abaixo.

