Novo jogo inverte papeis de Angry Birds - Link - Estadão

Em Bad Piggies, os porcos são os herois e as aves, os vilões; Rovio lança game em fim de setembro

SÃO PAULO – Depois de prender a atenção do planeta com seu Angry Birds, a finlandesa Rovio lança em setembro um jogo que inverte os papeis do bem-sucedido game.

“Muita gente simpatiza com os adoráveis inimigos dos jogos Angry Birds. Sempre nos perguntam sobre a versão dos porcos para a história”, declarou Mikael Hed, CEO da Rovio, no release do novo jogo.

A empresa garante que a mecânica do jogo, porém, será completamente nova. “Nem um estilingue sequer!” promete o release.

Bad Piggies serpa lançado no dia 27 de setembro para iOS, Android e OS X. Depois, vêm versões para Windows e Windows 8.