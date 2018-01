Novo layout do Facebook a caminho - Link - Estadão

O site Mashable publicou imagens enviadas por um leitor do que seria uma nova remodelação do perfil dos usuários do Facebook.

O cabeçalho da página deve ganhar um novo formato, com os botões do perfil alinhados à esquerda. As notificações, que antes ficavam no pé direito da página, devem ir para cima. A caixa de buscas também ficará maior.

De acordo com o site, o novo design do Facebook está sendo testado entre um grupo de usuários selecionados.