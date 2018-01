Novo Mario reanima Nintendo 3DS no Japão - Link - Estadão

Fabricante reduziu preço do console portátil em cerca de 40% em agosto e anunciou muitos jogos novos

As vendas do Nintendo 3DS atingiram as 3 milhões de unidades no Japão em poucos dias, mas os consumidores dos Estados Unidos e da Europa estão retardando suas compras de fim de ano devido às condições econômicas desfavoráveis, anunciou a companhia.

A Nintendo reduziu o preço do 3DS em cerca de 40% em agosto e anunciou número grande de novos jogos, entre os quais títulos da franquia Mario, em um esforço para animar as vendas do aparelho, que entraram em queda depois do lançamento, em fevereiro.

—-

Como resultado, a empresa antecipa vender 4 milhões de 3DS no Japão em seu primeiro ano, ante meta mundial de 16 milhões de unidades até março de 2012.

“O aparelho retomou a força”, disse o presidente da Nintendo, Satoru Iwata, em entrevista ao diário econômico japonês Nikkei, cujo conteúdo foi confirmado por um porta-voz da companhia.

Mas o corte de preços foi uma decisão dolorosa para a gigante do videogame, e resultou em prejuízo à empresa com cada unidade vendida do 3DS.

“Ainda que o índice de penetração deve crescer este ano, eles estão sofrendo perdas e portanto, do ponto de vista da receita não estamos muito otimistas”, disse Nanako Imazu, analista da CSLA, em Tóquio, que previu vendas anuais de 15 milhões de unidades para o aparelho devido aos problemas econômicos na América do Norte e Europa.

Nos EUA, o maior mercado individual da Nintendo, a corrida de compras de final de ano parece estar começando com duas semanas de atraso, disse Iwata, acrescentando que as vendas dos novos jogos da série Mario tinham começado com mais força que no Japão.

Na semana passada, Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo America, disse durante uma conferência da Reuters que seu foco era manter o desempenho das vendas depois da forte performance na chamada Black Friday, que tradicionalmente dá a largada para a temporada de festas norte-americana.

O console Nintendo Wii vendeu 500 mil unidades na Black Friday, disse Fils-Aime, enquanto a Microsoft vendeu 960 mil unidades do Xbox 360 durante a semana da Black Friday, a melhor semana de vendas já registrada pelo aparelho.