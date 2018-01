Novo Messenger beta disponível para baixar - Link - Estadão

A Microsoft abriu para o público o download da versão beta do novo Messenger, o popular programa de mensagens instantâneas, que traz integração com redes sociais, conversas em vídeo de alta definição e recursos novos, como a possibilidade de compartilhar fotos e vídeos da internet diretamente na janela de conversas e de o usuário escolher se quer aparecer offline para determinadas pessoas ou grupos de contatos.

O novo Messenger faz parte do pacote de programa Windows Live Essentials, que inclui o leitor de e-mails Windows Live Mail, o editor de vídeos Movie Maker, o organizador de fotos Photo Gallery, o Live Sync e o Live Writer. Todos os programas também ganharam uma atualização e, assim como o Messenger, estão disponíveis para download em versão de testes (beta).

O download pode ser feito no site do Windows Live Essentials. É compatível com Windows 7 e Vista.