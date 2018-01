Novo mouse - Link - Estadão

Depois de ter renovado sua série de computadores de mesa, a Apple lança o Magic Trackpad, um substituto muiltoque para o mouse.

O lançamento nada mais é do que um trackpad que usa a mesma tecnologia tátil do presente no MacBook Pro, mas em uma versão gigante: ele tem 13 x 13 cm aproximadamente 80% maior que o do notebook da empresa.

Foto: divulgação

Ele foi pensado para ser usado com os iMacs via Bluetooth e pode estar integrado com um mouse. Além de o trackpad inteiro ser um botão clicável, “ele suporta um conjunto completo de gestos, dando ao usuário um novo jeito de controlar e interagir com o que está em sua tela”, nas palavras da Apple.

Graças a um novo painel de configurações, é possível ativar ou desativar gestos, ajustar a velocidade do cursor, da rolagem da página e do clique duplo, além de determinar a função do gesto com três dedos – em vez de passar páginas, você pode arrastar janelas pela tela.

Foto: reprodução

Na Apple Store, o Magic Trackpad custa US$ 69,00.