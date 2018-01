Novo mouse da Microsoft - Link - Estadão

A loja virtual alemã NotebooksBilliger disponibilizou em seu site uma nova opção de mouse fabricada pela Microsoft. O Microsoft Arc é um mouse de última geração, com scroll em área sensível ao toque e resolução de 1000 dpi — garantindo um funcionamento fluido sobre praticamente qualquer tipo de superfície.

A grande inovação do mouse, no entanto, é que ele pode ficar completamente plano para facilitar o transporte. No modo plano, o mouse cabe facilmente em bolsos menores de pastas e mochilas e para notebooks, oferecendo uma opção menos volumosa de periférico.

Segundo o Engadget, o mouse deve ser lançado em breve, apesar da loja virtual já ter retirado o produto de suas páginas.