Novo Myspace permite compartilhar GIF - Link - Estadão

SÃO PAULO – Na tentativa de atrair mais usuários para o seu novo serviço voltado para música, o Myspace lançou nesta quarta-feira, 12, uma versão reformulada do seu site e também um aplicativo para o sistema iOS, da Apple (apenas em inglês). Uma das novidades é uma ferramenta para compartilhar GIFs animados. Pelo aplicativo, o usuário pode tirar fotos em sequência e o programa monta automaticamente o GIF, que pode ser compartilhado na rede social.

A rede social já vinha fazendo modificações no serviços desde o ano passado e, em janeiro, uma versão beta do novo Myspace foi colocada no ar. Agora, o novo Myspace chega à versão final, com algumas pequenas modificações, e um aplicativo móvel para acessar os serviços da rede social no celular.

O foco do novo Myspace é em ser uma plataforma para conectar os usuários aos músicos. Enquanto os artistas podem criar suas páginas para divulgar notícias aos próprios fãs, as pessoas têm a possibilidade de seguir as bandas de que mais gosta. Além disso, um serviço de streaming (transmissão online) permite ouvir músicas diretamente do site.

“O Myspace busca impulsionar um novo ecossistema voltado diretamente para a comunidade criativa, permitindo que os artistas gerenciem sua presença digital, criem uma audiência, publiquem e distribuam seu conteúdo, e aprendam com os dados, tudo em uma única plataforma”, disse o presidente executivo do Myspace, Tim Vanderhook, em comunicado.

Além das bandas, também é possível seguir amigos e outras pessoas pelo Myspace. As últimas atualizações aparecem em uma lista de posts mais recentes, chamada de “Stream”. Os usuários ainda podem se comunicar, enviando mensagens entre si.

O Myspace foi uma das primeiras redes sociais a fazer sucesso na internet, antes mesmo do Facebook. Mas, com o tempo, a rede social não conseguiu manter os usuários, que se cansaram do visual desorganizado dos perfis e trocaram o site pelo Facebook e outros.

O grupo de mídia News Corp., que havia comprado o Myspace dos fundadores originais por US$ 580 milhões em 2005, vendeu a rede social em 2011 para o grupo Specific Media, por cerca de US$ 35 milhões. O músico Justin Timberlake, que é um dos investidores, e os novos donos decidiram reformular a marca do site, focando no aspecto musical.

