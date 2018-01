Novo PlayStation 3 é menor e mais barato - Link - Estadão

Finalmente os rumores se confirmaram. A Sony revelou o novo modelo do PlayStation 3, 2/3 menor que a primeira versão do console.

A diferença de tamanho é dramática. A Sony também revelou que o novo console consome 2/3 menos energia que o de primeira geração – o PS3 era considerado o maior devorador de corrente elétrica dentre os consoles de nova geração – e consequentemente tem um funcionamento mais silencioso, sem o incômodo barulho da ventoinha.

O novo PS3 custará US$ 300, vem com HD de 120 GB, saída HDMI e todos os recursos da versão mais barata do console, que custava US$ 400 e vinha com 80 GB de HD. Ele só não conta com leitor de cartões de memória e compatibilidade por hardware com jogos de PS2, como o primeiro PS3 a ser vendido.

A redução de preço começa a valer em setembro. Outra novidade é a mudança do logo do PS3. Em vez de usar a fonte do filme Spider Man, de gosto duvidoso, foi escolhido um estilo menos espalhafatoso.