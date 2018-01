Novo portátil da Nintendo será 3D - Link - Estadão

A Nintendo do Japão anunciou que seu novo portátil, chamado até agora de 3DS, exibirá imagens 3D sem a necessidade de óculos especiais. O console portátil será compatível com os games do DS e do DSi.

O sistema usado não foi revelado, mas estima-se que ele tenha telas compostas, polarizadas para cada olho. A única desvantagem desse sistema é o limitado campo de visão. Mas, como é um portátil, que vai ser jogado por uma pessoa só, isso não será um problema.

Outra hipótese é que o portátil tenha um sistema de rastreamento ocular que identifica para onde o usuário está olhando e compensa a perspectiva. Um game para DSiWare japonês, Rittai Kakushi e Attakoreda (algo como Imagem Secreta 3D: Achei!) já usa a tecnologia de detecção de rostos para mover a perspectiva da imagem.

O novo portátil poderá ser visto na E3 de 2010 e deve ser lançado até março de 2011.