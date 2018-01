Novo porto para debates - Link - Estadão

Paraty recebeu a primeira edição da Virada Digital, que pretende se tornar um dos principais eventos para discutir tecnologia no Brasil

PARATY – Nem cachaças, livros ou procissões. Paraty (RJ), recebeu entre os dias 11 e 13 computadores que ocuparam a cidade histórica durante a estreia da Virada Digital, evento que ensaia para levar discussões atuais do mundo eletrônico – privacidade, controle e acesso à informação – para as cidades-sede da Copa de 2014.

Acostumada a receber turistas do Brasil e do mundo graças à sua agenda sempre cheia de eventos como o Festival da Pinga, a Festa Literária Internacional (Flip) e a Festa do Divino, Paraty suportou com tranquilidade os 16 mil visitantes (pouco menos da metade do total de habitantes da cidade) daquele que, se depender da organização, pode se tornar um dos mais importantes eventos de tecnologia e cultura digital do Brasil, ao lado da Campus Party, em São Paulo.

“A edição de Paraty serve como teste, estamos aprendendo. Temos que começar pequeno para testar o funcionamento”, disse ao Link o diretor do evento, Roberto Andrade, que participou da organização das primeiras edições da Campus Party.

Andrade reconhece a importância da Campus Party, que reúne por uma semana 7 mil pessoas em um ambiente com palestras e oficinas diárias, mas critica a periodicidade anual, o tecnicismo dos temas e a ausência de redes que deem sequência ao conhecimento trocado no evento. A Virada Digital, que sugere no nome uma “virada de mesa” para o assunto no País, visa corrigir essas “falhas” e inserir a pauta da tecnologia nas cidades.

Um grupo andou pela cidade usando um aplicativo e aprendendo a criar conteúdo virtual e geolocalizado para Paraty. Entenderam que era possível apontar as câmeras de seus smartphones e ver surgir na tela informações sobre o local, histórias e relatos caiçaras, imagens antigas e vídeos, acrescentando mais vida ao espaço. Era o primeiro contato de alguns com o termo realidade aumentada.

“É preciso digitalizar a tradição, levar Paraty e suas histórias para o ciberespaço”, disse o sociólogo e um dos curadores do evento, Sergio Amadeu.

Mais do que novos termos, a cidade ganhou ferramentas. Computadores e internet banda larga, coisas das quais Paraty ainda é carente. A barraca do Mutirão Digital liberou mais de 50 máquinas com acesso livre à web e foi a que mais atraiu público, deixando em segundo plano as palestras e debates da arena principal. Em números, de todos os que circularam pelas tendas do evento, 400 participaram das oficinas do Mutirão, e quase mil alunos e professores visitaram a espécie de lan house do evento.

A organização prevê para novembro edições simultâneas em Brasília (próximo à catedral), São Paulo (Vale do Anhangabaú) e Rio de Janeiro (Arcos da Lapa), com transmissão das atividades por streaming. O encontro também será um teste, já que o funcionamento da infraestrutura de “telepresença” em full HD, como chamou Roberto Andrade, ainda está em avaliação.

O diretor do evento estuda a criação de uma rede virtual interativa que permitirá, além da transmissão das palestras, que as pessoas façam perguntas ou comentários à distância, a partir de cidades diferentes. “A ideia é ser uma semente de uma prática interativa maior entre as cidades”, diz.

Ainda há outras duas edições previstas na agenda. Em 2013, haverá um grande encontro no Rio de Janeiro, com 18 tendas espalhadas em pontos de favelas na cidade. E, em 2014, a maior de todas vai ser realizada em todas as cidades-sede da Copa. “Vamos aproveitar a atenção de empresas e do mundo sobre essas cidades e promover o digital.”

* O repórter viajou a convite da Virada Digital

