Novo recurso confere se iPhone é roubado - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple implementou um novo recurso que permite conferir se um iPhone usado está travado pelo usuário anterior, impedindo o novo usuário de ativá-lo com seu Apple ID. O travamento do aparelho, que pode ser feito remotamente via iCloud, normalmente é utilizado após perda ou roubo do aparelho.

Para conferir se o aparelho está disponível para uso, basta ter seu número de série ou IMEI em mãos. Pelo site Activation Lock, no iCloud, ao inserir um dos dois números e um código de segurança, basta clicar em “Continuar” e o sistema avisa se o bloqueio de ativação está “Ativado” ou “Desativado”.

Para saber o número IMEI ou o número de série de um iPhone ou iPad, a Apple indica formas diversas, sendo a mais fácil, supondo a compra de um aparelho usado, verificar os números grafados na tampa traseira do dispositivo ou ainda no tabuleiro do cartão SIM.