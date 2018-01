Novo recurso do Messenger mostra informações sobre usuários - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

É spam ou um antigo amigo da escola? Um desconhecido ou alguém do meu trabalho? Um novo recurso do Messenger — disponibilizado hoje nos EUA, Reino Unido e Índia — pretende resolver as dúvidas que cercam mensagens enviadas por desconhecidos através do Facebook.

Para isso, esta nova ferramenta mostrará uma breve biografia sobre a pessoa que entrou em contato: emprego ou local de estudo e cidade ou estado no qual mora. As informações, então, podem auxiliar a pessoa a relembrar ou descobrir qual sua relação com o contato. Além disso, caso você queira ler ou checar as informações sobre contatos que já fazem parte do círculo de amigos, basta puxar o quadro de bio do usuário.

A ferramenta mostra informações sobre o contato

Obviamente, apenas as informações públicas serão compartilhadas neste novo recurso do Messenger. Afinal, os termos de uso da rede social continuam valendo.

Esta atualização mostra que a rede quer se aproximar ainda mais de uma grande agenda de contatos. Recentemente, foi anunciado um app para identificar chamadas — o Hello — e que deverá ser lançado em breve.