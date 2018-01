Novo Safari com suporte a HTML5 - Link - Estadão

O Safari 5, navegador da Apple, foi liberado para download de forma gratuita nesta terça-feira, 8. O site da Apple detecta automaticamente o idioma de onde a pessoa está fazendo o download e o oferece na língua pátria da pessoa.

Como Steve Jobs em sua briga com a Adobe e o Flash já tinha declarado, a Apple passa a apoiar totalmente o HTML5: o Safari 5 é dá total suporte para este novo formato. O browser também conta com uma função chamada Safari Reader, que permite a eliminação de publicidade das páginas de internet e se o usuário quiser, apresenta os textos em uma página só e dá a possibilidade de alterar o tamanho da letra, imprimi-lo ou enviar a alguém por email.

A Apple assegura que o Safari 5 é o navegador “mais rápido do mundo”. Ele também conta com uma opção de geolocalizar o usuário, o que faz com alguns serviços de busca mostrem resultados de acordo com a localização da pessoa. Há a possibilidade também de colocar junto a barra de navegação três caixas de sites busca: Yahoo, Bing e Google.

Via El País