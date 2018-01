Novo tablet da Samsung terá Android 4.0 - Link - Estadão

Galaxy Tab 2 sai primeiro no Reino Unido, em março; lançamento mundial vem depois

SÃO PAULO – O novo Galaxy Tab 2, da Samsung, virá com um bom upgrade no sistema operacional, a versão 4.0 do Android (a mais recente, também conhecida como Ice Cream Sandwich). As informações são do site Mashable.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Essa edição do sistema operacional Android é a primeira pensada para tablets e smartphones, o que deve otimizar o funcionamento de aplictivos.

A Samsung organizou vários dos aplicativos em “hubs” temáticos: filmes, TV, música, jogos, livros, jornais e revistas. O tablet também vem com um recurso chamado S Suggest, que sugere aplicativos de acordo com o gosto do usuário.

O Galaxy Tab 2 é o primeiro dispositivo móvel a vir com o AllShare Play, serviço de nuvem que a Samsung lançou na última CES.

A tela do aparelho tem 7 polegadas e traz destravamento via reconhecimento facial.

O produto sai primeiro no Reino Unido, em março, para depois ser lançado mundialmente. Por lá, especula-se que o preço girará em torno de US$ 350.