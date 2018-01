Novo teclado virtual para Android quer otimizar correção automática - Link - Estadão

FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – O SwiftKey é, atualmente, um dos mais populares teclados virtuais que oferece correções automáticas para Android . Porém, uma nova – e forte – opção, criada pela própria SwiftKey, está chegando: o Clarity.

Com uma aparência minimalista, o novo teclado virtual difere em vários pontos do aplicativo original da empresa: não é personalizável e, principalmente, não faz correções no que é digitado logo após a conclusão da palavra. O sistema espera o usuário digitar mais algumas coisas para compreender o sentido do que é escrito e, enfim, trocar a palavra se considerar necessário.

Caso a pessoa não considere a mudança correta, basta apertar um botão e o texto volta para o original.

O app ainda está em fase beta, mas já pode ser instalado em celulares com sistema Android. Não é possível, porém, configurá-lo para o português, havendo apenas a disponibilidade de deixar o teclado em inglês.