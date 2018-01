Novo trailer de Final Fantasy XIII deixa fãs mais ansiosos - Link - Estadão

A última, e de cair o queixo, é o novo trailer de Final Fantasy XIII.

O jogo volta a ser o bom e velho Final Fantasy, com história densa e firmemente arraigada no amor. É praticamente um novelão com batalhas, como todo bom Final Fantasy precisa ser.

O diálogo, é mais ou menos esse:

“É que tenho medo de não ver o futuro…

É que estou triste pois posso ver o futuro…

Fecho os olhos e me deixo encher de boas lembranças…”

“Posso contar para minha irmã, né? Sobre me tornar uma L’Cie?”

“Ah, vai! Contar para ela que estamos noivos é mais importante, certo? Heh, imagino como vai ficar a cara de Lightining. Será que vou chamá-la de irmã mais velha daqui para frente?”

“É”

“Boa!”

“Que lindo…”

“Vamos assistir daqui ano que vem também.”

“Obrigada.”

—

“O inimigo é l’Cie! Acabem com eles, a todo custo! Não pensem neles como dois humanos, pensem neles como dois animais!”

“Vou para cima deles. Corre. E não morre!”

“Mas…”

“Chega viva em casa.”

—

“Serah! Qual o seu objetivo? Todo l’Cie tem um objetivo, não? Vou te ajudar. Vamos conseguir juntos!”

—

“Quando nossos pais morreram para proteger Serah – e por que eu queria ser adulta – eu me tornei Lightning. Achei que cresceria se abandonasse o nome que meus pais me deram. Mas não consegui protegê-la. Na verdade, só machuquei ela… Serah tentou me contar… e eu não acreditei nela.”

—

“O cristal do seu filho vai virar o monumento para o herói que tragicamente salvou Cocoon.”

—

“Monumento?”

“É melhor que ser lembrado como filho de um l’Cie, vivendo uma vida miserável… não acha que é melhor assim?”

—

“Vou depois de descansar um pouco. Se eles te pegarem escondendo um l’Cie, pai…”

“Pare com bobagem. Essa é nossa casa.”

—

“Sei que consigo vencer, meus amigos estão comigo.

“Me perdoa, me perdoa…”

—

“Eu imploro, salva a Serah!”

“Maldito! Um l’Cie nunca ouve o que os humanos querem… maldito”

—

“É um l’Cie! Usa o poder!”

“Então agora é um Sanctum l’Cie, que abençoa todos os moradores de Cocoon com a luz.”

—

“Snow!”

“Serah!”

—

“Tem alguma coisa vindo!”

“Você não vai escapar, l’Cie!”

—

“Olha! É isso que um I’Cie é. E aí? Sou humano, que nem você. Um humano nascido e criado em Cocoon! Entendeu? Cocoon é nossa terra! Queremos protegê-la, assim como você!”

“Entendo sua posição. Mas enquanto vocês I’Cie existirem, toda a humanidade é colocada em grande risco. Você troca as vidas de dezenas de limlhões pela sua própria?”

—

“Humanos são mantidos como animais de estimação. Eu fui, como um animal de estimação! Nascido em um mundo sustentado pelo I’Cie. Criado com o que eles ofereceram. Se isso for tirado de nós, está tudo perdido.”

—

“Atira…”

“Cala a boca. Quer morrer e acabar com tudo?Acha que vai ser absolvido se morrer?”

“E o que a gente faz então?”

“Acha uma saída!”

—

“E se as pessoas perderem toda a esperaça de continuar lutando e vivendo? Como você enfrenta isso?”

“Eu não sei. Tudo o que faço é seguir em frente!”

“Em frente? Isso é só desculpa para fugir!”

“E o que você quer que eu faça? Me responsabilize e morra?”

“É isso aí!”

—

“Um l’Cie… com um Sanctum?”

“Você deveria se preocupar consigo mesmo…”

—

“Serah…”

“Fala! Você não conseguiu proteger Serah. É sua culpa”

“Ele consegue.”

“Serah!”

“Ele consegue. Proteger… proteger Cocoon.”

