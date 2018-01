Novo videogame da Nintendo, Nintendo NX chega em março de 2017 - Link - Estadão

Reuters

A Nintendo surpreendeu o mercado de videogames nesta quarta-feira, 27, ao anunciar que seu novo console, batizado provisoriamente como Nintendo NX, será lançado em março de 2017. Inicialmente previsto para 2016, o videogame terá a dura tarefa de superar o fracasso de vendas do Wii U, lançado em 2012. A novidade foi anunciada durante uma reunião da Nintendo com investidores, realizada na manhã desta quarta, para divulgar seus resultados financeiros do último trimestre.

Pouco se sabe ainda sobre o videogame – no comunicado enviado a seus acionistas, a empresa disse que não fornecerá “informações específicas” sobre o videogame. Segundo o jornal japonês Nikkei, detalhes como preço e especificações técnicas surgirão apenas no final de 2016. No entanto, uma boa notícia para os fãs de videogames: The Legend of Zelda, uma das séries mais apreciadas pelos jogadores da Nintendo, terá um jogo para o NX. Ainda não se sabe, porém, se o game será um dos títulos de lançamento do NX. Mais detalhes sobre Zelda surgirão na feira de videogames E3, que acontece em junho deste ano.

Resultados. O Nintendo NX – se esse de fato for seu nome – chegará ao mercado sob pressão, buscando superar os maus anos do Wii U para a empresa do encanador Mario. Nesta quarta-feira, a Nintendo divulgou os resultados finais de seu ano fiscal de 2015 – que compreende os meses entre março de 2015 e março de 2016. Ao todo, a Nintendo teve lucros de 16,5 bilhões de ienes (cerca de R$ 523 milhões), em queda de 61% com relação ao ano fiscal de 2014, quando lucrou 41,8 bilhões de ienes (aproximadamente R$ 1,33 bilhão).

As receitas da Nintendo também caíram no último ano fiscal – em 2015, a empresa faturou 504 bilhões de ienes (R$ 16,1 bilhões), em queda de 8% na comparação com o ano fiscal anterior.

Desde seu lançamento, em novembro de 2012, o Wii U vendeu 12,8 milhões de unidades – número bem abaixo dos mais de 35 milhões de PlayStation 4, da Sony, e também dos cerca de 20 milhões de Xbox One, da Microsoft, já comercializados até então. A comparação fica ainda pior porque PS4 e Xbox One chegaram ao mercado um ano após o Wii U, em novembro de 2013.