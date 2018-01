Novo vírus afeta governo e empresas no Irã - Link - Estadão

Depois do Stuxnet, companhia nacional de petróleo e ministério são afetados por vírus e ficam sem conexão

Autoridades iranianas estão investigando um possível ciberataque sobre o principal terminal de exportação de petróleo do Irã, informaram fontes do país nesta segunda-feira, 23.

—-

O vírus foi registrado no final de domingo e afetou sistemas do Ministério do Petróleo do Irã e a petrolífera nacional do país, publicou a agência de notícias Mehr.

Como precaução, os sistemas de tecnologia da informação que controlam a ilha de Kharg e uma série de outras instalações petrolíferas foram desconectadas da internet, segundo a agência.

Teerã tem denunciado reiteradamente supostos ataques virtuais, os quais atribui a autoria a Estados Unidos e Israel, supostamente com o objetivo de criar problemas em seus sistemas públicos, militares e de segurança, sobretudo os relacionados às instalações nucleares.

Nos últimos anos, os principais vírus foram o Stuxnet e o Duqu, ambos neutralizados com software nacional. Os vírus foram desenhados para danificar computadores de instalações nucleares iranianas e obter dados dessas e de outras fontes conectados no Irã.

Em março, o líder supremo do Irã, o ayatolá Ali Jamenei, criou o Conselho Superior do Ciberespaço, encabeçado pelo presidente, Mahmud Ahmadinejad, com a finalidade de controlar casos como esse. O país já conta com um “Exército Cibernético” encarregado da sua defesa virtual.

“A internet na essência é uma rede insegura e vai se tornar uma rede segura para o fluxo de dados eletrônicos do Governo com a criação da rede nacional e o uso de software nacional”, explicou o ministro de Comunicações e Tecnologia da Informação, Reza Tanguipur.

/Com Reuters e EFE