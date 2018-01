Novo vírus se espalha pelo Facebook, saiba o que fazer - Link - Estadão

Reprodução

Entrou na sua página do Facebook hoje e descobriu que você e mais 19 amigos foram marcados em um vídeo? Cuidado: se você clicar no no link pode ajudar a espalhar pela rede um novo vírus que está circulando pela rede social.

Esse tipo de “praga” não é novidade no Facebook. A armadilha consiste em marcar várias pessoas em uma postagem que contenha um link com título ou conteúdo instigante (no caso atual, trata-se de um vídeo de conteúdo erótico). Ao clicar para saber do que se trata e ver mais detalhes, o usuário acaba abrindo espaço em seu computador para um programa que poderá publicar mensagens em seu nome e marcar seus amigos para que eles também sejam vítimas do mesmo golpe.

Procurado pelo Link, o Facebook declarou por meio da sua assessoria de imprensa que usa sistemas automatizados para identificar potenciais links nocivos e impedir que eles se espalhem. “Neste caso, estamos cientes desta variedade de malware, que é tipicamente uma extensão de browser e é distribuído usando links em diferentes sites de mídias sociais. Estamos bloqueando os links com esse golpe, oferecendo opções para limpá-los e buscando outras formas para mensurar e garantir que as pessoas continuem em um ambiente seguro no Facebook.”

O que fazer se eu for marcado em um vírus?

Primeiro de tudo, não clique em qualquer imagem suspeita na rede social. Se você foi marcado em uma foto ou vídeo que parecem estranhos ou que apresentam um conteúdo do tipo que seus amigos não costumam compartilhar, não clique no link. Na dúvida, consulte seu amigo sobre a origem do conteúdo.

Cliquei no link e agora meus amigos estão recebendo spam. O que fazer?

Muita calma! Nesse caso, há alguns passos a seguir para checar se o vírus infectou apenas a sua conta no Facebook ou também o seu navegador.

1 – Verifique se há algum aplicativo malicioso autorizado a publicar em sua página

Página de configurações de privacidade permite gerenciar quais aplicativos podem acessar o seu perfil no Facebook

Algumas dessas pragas virtuais se alastram com o consentimento do próprio usuário, que autoriza o aplicativo a ter acesso a sua conta e publicar em sua linha do tempo.

Para verificar se foi esse o caso, entre nas configurações de conta do Facebook e procure por aplicativos suspeitos.

Para fazer isso, você deve clicar na seta no alto do lado direito da página do Facebook. Depois, clique em configurações e selecione a opção aplicativos. Nessa página, exclua todos os aplicativos listados que você não se lembra de ter autorizado ou que não utiliza clicando no botão “X” do lado direito do item.

2 – Veja se o vírus afetou o seu navegador

Se você utiliza o Google Chrome: clique no canto superior direito, no botão menu, e depois escolha a opção “Configurações”. Clique na opção “extensões” e verifique se há alguma extensão suspeita. Para remover extensões, clique na imagem de uma lixeira do lado direito da extensão.

Se você utiliza o Internet Explorer: Selecione a opção ferramentas no alto do canto direito do navegador e clique em “Gerenciar Complementos”. Em seguida, na aba “barras de ferramentas e extensões” selecione extensões suspeitas e clique no botão desabilitar, no canto inferior direito.

Se você utiliza o Firefox: Clique no menu principal, no alto do lado direito da página, e escolha a opção complementos. Em seguida, clique em opções e remova qualquer extensão que não lembre de ter instalado apertando o botão desativar.

Após realizar esse procedimento, reinicie o seu computador.

Mude sua senha no Facebook

É a melhor forma de proteger a sua conta de vulnerabilidades, especialmente se você desconfia que alguém possa ter roubado os seus dados e acessado sua conta sem a sua permissão.