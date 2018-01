Novo Wii tem controle com tela de toque - Link - Estadão

??? Nintendo apresenta sucessor do Wii,o Wii U, que usa um novo controle com tela de toque; mas vendas só começam em 2012

O novo Wii U. FOTO: DIVULGAÇÃO/AP

LOS ANGELES – A Nintendo apresentou nesta terça-feira, 7, o console que pretende ser o sucessor do Wii: o Wii U. O console inclui um novo controle com tela de toque.

A fabricante de games japonesa disse nesta terça que o Wii U será capaz de rodar vídeos em alta definição e tem um controle com tela sensível de toque que detecta movimentos e interage com o que está ocorrendo na tela da TV.

A apresentação do novo console foi feita durante a feira de games Electronic Entertainment Expo, a E3, em Los Angeles (EUA).

“Até agora, os videogames tinham de usar a tela da TV para rodar os games”, disse o presidente da Nintendo, Satoru Iwata. “O novo controle do Wii U, com sua tela de 6,2 polegadas (15,7 centímetros), permite que você continue jogando mesmo se alguém chega e quer assistir a um programa na televisão.”

O controle branco também tem um botão direcional, um microfone, dois botões analógicos, dois alto-falantes, dois pares de botões nos cantos superiores e uma câmera frontal.

O Wii U usar discos ópticos de alta definição proprietários, além de ter uma saída HDMI de alta definição.

Um protótipo do controle foi demonstrado durante a E3, a conferência anual da indústria dos games, de diversas maneiras. Em sua tela, o controle mostrava a lista de objetos coletados pelo jogador no game Legend of Zelda, e o controle ainda podia ser usado como escudo. Em um jogo de corrida, a tela do controle exibia um ângulo de visão alternativo.

A Nintendo disse que o Wii U vai ser compatível com games para o Wii e seus controles de movimento. O novo console, porém, só deve começar a ser vendido no ano que vem (entre abril e dezembro, segundo a empresa). O preço não foi anunciado.

Games como Darksiders II, Batman: Arkham City, Tekken, Assassin’s Creed e Metro: Last Light, estão entre os títulos que serão lançados para o novo console.

