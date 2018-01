Novo Zune HD chega às lojas para competir com iPod Touch - Link - Estadão

O Zune HD aposta na integração entre mídias para concorrer com o líder iPod, da Apple. Até o final do ano, segundo a Microsoft, o player poderá se conectar a videogames Xbox 360 e celulares com o sistema operacional Windows Mobile. A Microsoft anunciou que, em breve, divulgará versões do Twitter e do Facebook para o tocador.

A empresa investe em uma nova estratégia de venda de música online. Por US$ 14,99 por mês, o usuário pode baixar quantas músicas quiser no Zune Market Place. Mas, ao contrário da Apple Store, estas músicas não estarão disponíveis permanentemente. Para continuar tendo acesso às canções, o usuário precisa continuar pagando a mensalidade do serviço.

O Zune HD custa U$ 219,99 na versão 16GB e U$ 289,99 na de 32GB. São cinco opções de cor.