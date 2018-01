Novos controles não empolgam - Link - Estadão

Os saltos e movimentos frenéticos de braços não bastarão para reanimar a indústria mundial de videogames nesta temporada natalina, em um setor que movimenta 60,4 bilhões de dólares por ano.

Os controles de videogames com sensores de movimentos que a Microsoft e a Sony levarão às lojas para aproveitar a temporada de fim de ano podem entusiasmar os fãs mais curiosos de videogames, mas decepcionarão os investidores e varejistas que apostam em uma recuperação do segmento.

—-

As vendas de videogames caíram 8 por cento nos Estados Unidos este ano, depois de queda semelhante em 2009, de acordo com o NPD, um grupo de pesquisa de varejo.

Observadores do setor vinham depositando suas esperanças de uma alta nas vendas em novos acessórios que imitam e melhoram as funções de controle por meio de movimentos, um conceito introduzido pelo sistema de jogo do Nintendo Wii.

“Acreditamos que o controle com sensores de movimentos renovará o interesse pelas plataformas de videogames”, disse Brian Dunn, presidente-executivo da Best Buy, em entrevista. “Creio que haverá um grande sucesso”.

Os investidores também esperam que os sistemas Sony Move e Microsoft Kinect estendam a vida útil do PlayStation 3 e Xbox, respectivamente, ambos no mercado há mais de quatro anos.

Mas embora os controles de videogames por movimentos “devam elevar as vendas nesta temporada de festas”, disse Colin Sebastian, analista da Lazard Capital Markets, “eles de modo algum ajudarão as vendas de consoles a superar a crise”.

Os sinais iniciais de interesse não foram encorajadores, de acordo com pesquisa recente do grupo de pesquisa e comércio MKM Partners.

Mais de metade dos donos de consoles em uma pesquisa com 1.334 consumidores norte-americanos se declararam indecisos quanto à compra de hardware novo, e apenas 17 por cento deles declararam que comprariam os sistemas.

A Microsoft planeja vender três milhões de unidades do Kinect este ano. Uma porta-voz da Sony disse que o Move estava “se saindo bem o varejo”, mas não ofereceu números específicos.

O Move foi lançado em 19 de setembro; a câmera custa 39,99 dólares e o bastão de controle custa 49,99 dólares. O Kinect chegará às lojas em 4 de novembro ao preço de 150 dólares e não exigirá um joystick manual separado.

/ REUTERS