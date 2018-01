Novos controles são aposta em feira no Japão - Link - Estadão

Visitantes durante a Tokyo Game Show. FOTO: FRANCK ROBICHON/EFE

A maior feira de games do mundo, a Tokyo Game Show, começou nesta quinta-feira, 17, com apostas nos controles com sensores de movimento para concorrer com o Wii, da Nintendo, e nos jogos em 3D que dão uma nova dimensão de realismo.

Sem poupar efeitos visuais e sonoros, mais de 190 empresas se reúnem até domingo para mostrar no Japão as novidades e um total de 721 games, que alimentam uma indústria cada vez mais competitiva.

Entre os consoles, o Xbox 360, da Microsoft, e o PlayStation 3, da Sony, apresentaram ao público japonês o Kinect e o Move, seus novos controles com sensores de movimentos que devem trazer um desafio para o Wii, da Nintendo, líder no ramo.

A Nintendo, que nunca participa do evento internacional no Japão, tem visto suas vendas do Wii caírem nos últimos meses em mercados importantes, como Estados Unidos, Europa e Japão, em favor do PlayStation 3 edo Xbox 360, que com seus novos controles ameaçam o reinado de vendas da empresa.

Phil Spencer, vice-presidente da Microsoft Game Studios, pediu nesta quinta, durante a abertura da vigésima edição da Tokyo Game Show, que los desenvolvedores japoneses não se deixem levar pelo medo do risco reinante na indústria atualmente e que “tragam suas ideias mais selvagem e loucas”.

As principais novidades deste ano vieram também dos games 3D da Sony para o PS3, que prometem ser uma nova fonte de rendimentos para a indústria, cujos títulos movem mais dinheiros, que muitas produções de Hollywood e que, no Japão, já superam a indústria do cinema.

A Sony apresentou hoje os seis primeiros jogos com tecnologia 3D, o Gran Turismo 5, o Motor Storm 3, o Killzone 3, o Sly Cooper Collection, o Eye Pet e o Hustler King. Além dos games, a empresa aposta no Move, que começa a ser vendido em 21 de outubro no país, custando 4 mil ienes (US$ 47). O Kinect, para Xbox, sairá mais caro, por 14.800 ienes (US$ 172), e será vendido a partir de 20 de novembro.

O criado do Kinect, Kudo Tsunoda, se mostrou confiante nesta quinta com o futuro da sua invenção. Diz que pretende inaugurar “uma nova era nos videogames”, segundo um porta-voz da empresa.

O controle não exige o uso da mãos. Um conjunto de câmeras detectan os movimentos em games como Dance Evolution, Kinect Sports e Your Shape.

Para reagir, a Nintendo confia na conquista do público com o 3DS, a versão tridimensional do console portátil, cuja venda deve começar no fim do ano.

Modelo demonstra o controle Move para PS3. FOTO: FRANCK ROBICHON/EFE

O Tokyo Game Show, que prevê atrair 180 mil visitantes em quatro dias, também contou pela primeira vez com a presença de jogos para iPhone e iPad, da Apple, que abrem novas possibilidades para os jogos online.

Um deles, o AR.Drone, da empresa Parrot, se baseia na conexão via Wi-Fia do iPhone para dirigir um pequeno helicóptero em um mapa virtual interativo e permite lutar contra outros jogadores.

Entre os videogames japoneses candidatos a líderes de vendas nesta temporada, estão o Yakusa: The End, a quinta versão dessa aventura gráfica de crime organizado, e o Ninja Gaiden III, que se renova com novos gráficos.

Além deles, a Capcom segue confiando nos jogos de luta, como Marvel vs Capcom 3 e novas versões de Street Fighter.

Outro dos jogos que levantaram expectativas, foi o Medal of Honor, da EA, que se passa nos cenários da Guerra do Afeganistão.

A concorrência virá de outros grandes sucessos que se renovam, como Halo: Reach e Gears of War, ambos para Xbox.

Outra novidade esperada é o Pro Evolution Soccer 2011, que começa a ser vendido na Europa em 30 de setembro, com Lionel Messe como protagonista.

/ Jairo Mejía (EFE)