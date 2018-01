Novos domínios incluem .lol e .bank - Link - Estadão

Organização recebeu cerca de 2.000 propostas de novos nomes, incluindo “.Google” e “.YouTube”

NOVA YORK – A internet está prestes a viver a maior expansão de domínios desde sua criação. A ICANN, organização que regula alguns dos usos da internet, declarou que cerca de 2.000 propostas foram enviadas para o processo de expansão dos endereços da rede.

O Google, por exemplo, solicitou os sufixos “.Google”, “.YouTube” e “.lol”. Outros pedidos incluem “.doctor”, “.music” e “.bank”.

As novas terminações se juntariam aos “.com” e aproximadamente 300 outros em uso atualmente. Empresas poderiam criar sites e endereços separados para cada um de seus produtos e marcas, ao mesmo tempo em que mantém a versão “.com”.

A ICANN irá anunciar em Londres nesta quarta-feira, 13, quais sufixos foram solicitados. Apesar de empresas como o Google terem revelado seus pedidos, a maioria permanece em segredo. A ICANN pode demorar até dois anos para aprovar os nomes novos. Depois, ainda demoraria mais alguns meses até que fossem implementados pelas empresas.

Não sai barato conseguir um domínio. Cada proposta de nome custa US$ 185 mil. Se aprovado, são mais US$ 25 mil por ano para manutenção, sendo que é obrigatório um compromisso mínimo de dez anos. Com isso, a ICANN faturou pelo menos US$ 350 milhões em taxas de inscrição.

